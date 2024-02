Montesport, scatto per la salvezza: "Punti pesanti in un match chiave"

È stato un grande week-end di festa per la Montesport che sabato sera è riuscita a espugnare il difficile campo del Pala Piaggia, imponendosi per 1-3 contro la Img Nottolini, in una gara chiave per la lotta salvezza. Le ragazze di Barboni e Benini hanno sfoggiato un’altra prova dove, oltre alle qualità tecniche, hanno dimostrato, contro un avversario che ha cercato di metterle in difficoltà, tutta la loro grinta e determinazione, dando il tutto per tutto. Dopo aver vinto il terzo set ai vantaggi per 26-28, nel quarto parziale sotto 19-16, sono riuscite a recuperare lo svantaggio e a chiudere il set, portandosi a casa tre punti pesantissimi per la classifica, che danno consapevolezza ed entusiasmo a un gruppo che può raccogliere ancora tanto e che è in continua crescita.

Nel primo set avvio di gara in perfetto equilibrio, entrambe le formazioni si studiano, già dai primi scambi si intuisce che sarà un match combattuto per la grande posta in palio. Sul 10-10 break al servizio che permette alla Montesport di allungare 10-14. Nottolini prova a rifarsi sotto forzando il servizio, le montespertolesi sbagliano poco e si portano sul 16-20. Nottolini commette qualche errore di troppo, mentre le montespertolesi sono inarrestabili ed il set si conclude 19-25. Nel secondo set, coach Bigicchi fa qualche cambio e Nottolini inizia spingendo forte dai 9 metri, mettendo in difficoltà il gioco di Para e compagne e, si va sul 8-5. Le montespertolesi perdono determinazione e lucidità, permettendo a Nottolini di fuggire via, 14-9. La Montesport cerca di rientrare in partita ma Nottolini adesso ci crede e si porta sul 17-11. Coach Barboni prova a cambiare qualcosa, ma Nottolini insiste ancora e si porta sul 20-11 prima e poi 25-19. Nel terzo parziale la Montesport torna in campo con attenzione e determinazione. La Nottolini non intende mollare e reagisce fino al 15-17. Nottolini si rifà sotto e si arriva sul 23-23 e poi ai vantaggi, con la Montesport che annulla 2 set point alle padrone di casa. Ma sul 26-26 le bianco blu hanno il guizzo del 26-28. Avvio di quarto set dove la Montesport commette qualche errore di troppo, Nottolini ne approfitta e si porta sul 6-3. Un break al servizio di Casini annulla lo svantaggio e si gioca sul filo dell’equilibrio, 12-11. Scambi lunghi e concitati, poi sono le padrone di casa che riescono ad allungare 19-16. Per le montespertolesi le battute sono molto efficaci ed insidiose e si portano fino a 19-23. La Montesport ha in mano le redini della gara e mette a terra il punto del 19-24.

Con un gran muro le ragazze di Barboni siglano il punto del 19-25 e conquistano l’intera posta in palio e gioiscono per questa difficile e importante vittoria. Queste le parole della schiacciatrice Mezzedimi, assoluta protagonista della vittoria: "Sono molto contenta del risultato e della mia squadra. Siamo riusciti a prendere tre punti in uno scontro importante e in una palestra difficile. Adesso ci aspetta il turno di riposo quindi avremo due settimane per concentrarci sulla prossima trasferta" .