Montesport stasera contro la Volleypro. Un test duro per misurare valori e ambizioni

La Montesport ritorna sul parquet del Palasport di Baccaiano questa sera, alle 21, per incontrare la Volleypro di Casal De Pazzi di Roma. Le biancoblu hanno disputato solo tre partite e hanno totalizzato cinque punti e sono settime in classifica. La partita da recuperare a Firenze avrà luogo mercoledì 14. Le avversarie di questa sera sono quinte in classifica con 9 punti e si presentano sicuramente con la voglia di migliorare ancora la loro posizione in classifica. Le biancoblu, nelle tre partite giocate fino ad ora, hanno dimostrato comunque di essere una buona squadra e si presenta al gran completo per dimostrare il proprio valore e dire una parola autorevole per il prosieguo del campionato. Sicuramente sarà una bella partita e le ragazze aspettano il loro pubblico per il consueto appoggio necessario nei momenti importanti del campionato. La disputa di tre partite in una settimana potrebbe veramente dire una parola importante per il futuro. Arbitreranno Giannini ed Albonetti.