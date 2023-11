Mosaico, è tempo di (magri) bilanci: "Gli obiettivi sono da rivedere"

Avvio negativo del Mosaico Ravenna che ha perso le prime 5 partite di campionato, raccogliendo 3 soli punti e deve, con ogni probabilità, dire addio con grande anticipo al progetto di un campionato di alta classifica. "Anzi – precisa il ds Daniele Ricci – sarà meglio guardare la classifica da un’altra prospettiva e capire, fin da subito, che gli obiettivi saranno altri". La squadra, finora, è andata in difficoltà in ogni dipartimento di gioco, dalla ricezione, alla costruzione all’attacco, riuscendo a chiudere alcuni set a proprio favore soprattutto quando è riuscita a sbagliare meno. "La classifica – argomenta Ricci - mette in evidenza le nostre lacune che vanno divise fra chi va in campo e chi non ci va, come noi della dirigenza. Lacune che non avrebbe colmato nemmeno un’eventuale vittoria sabato scorso, a Genova, che con qualche episodio fortunato poteva anche giungere, perché la prova è stata leggermente superiore a quelle precedenti. Però non abbiamo ancora la sicurezza per giocare almeno un buon tratto di partita senza fare errori banali, esprimendoci al meglio delle nostre possibilità, che sono superiori ai risultati fatti finora. Inoltre abbiamo affrontato squadre che non ci hanno regalato niente, con la motivazione in più di giocare contro la rappresentante di una tradizione importante come quella di Ravenna".

"Gli obiettivi adesso diventano tutti a breve termine, ovvero acquisire un po’ di morale per cercare di vincere la prossima partita, poi quella dopo e così via e ricostruire la stagione". Sulla possibilità di mettere mano alla squadra Ricci è scettico, ma possibilista: "Ringrazio la società che ha fatto investimenti importanti nella squadra e so che è disposta a farne altri, ma è difficilissimo trovare risorse tecniche (atlete, ndr) che facciano al caso nostro e siano disposte a venire. Il momento è difficile ed è opportuno muoversi con grande delicatezza". E l’allenatore? "L’allenatore è il classico alibi di quando le cose vanno male – dice Ricci dall’alto della sua trentennale esperienza in panchina – sappiamo di avere un elemento forte ed esperto come Barbolini che però, come atlete e dirigenti, dovrà fare e dare quel qualcosa in più che possa portarci fuori da questa situazione difficile". Sabato, al Costa, il Mosaico torna in campo per sfidare il Campagnola Emilia (finora 2 vittorie in 4 partite).

Marco Ortolani