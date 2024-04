Mosaico quasi retrocessa. La Pietro Pezzi rischia

Non ci sono sussulti nella parabola discendente del Mosaico Ravenna verso una retrocessione ormai virtualmente sancita. I punti di distacco delle ravennati dal Sassuolo rimangono sei, con sole 3 partite rimaste da giocare, a partire da quella di sabato prossimo sul difficile campo di Piacenza, mentre le emiliane devono conteggiare la gara chiusa ieri a Garlasco a tarda ora e altre 4 gare, avendo già scontato il turno di riposo. Nel match contro Rubiera (secondo in classifica con sole 2 sconfitte stagionali) Tisci ha provato a rivoluzionare il sestetto reinserendo Engaldini al palleggio, Caruso opposta e riportando al centro Bacchilega.

Tuttavia la squadra ha confermato il momento involuto, sbagliando l’approccio alla gara (4-12). Caruso non punge in attacco (0 su 4) e viene sostituita fino a fine partita da Benzoni, ma il primo set segna un pesante 17% di squadra nell’efficacia d’attacco. L’inerzia negativa prosegue nel secondo set (11-14) e Tisci riporta Vingaretti in regia. Il Mosaico ne riceve una piccola scossa che porta al pareggio prima a 18, poi a 22. Nel finale però il forte Rubiera si riorganizza e si aggiudica tutti i rimanenti scambi. Nel terzo set spazio ancora a Engaldini e a Testi (al centro per Gennari). Il Mosaico rimane in quota fino all’ 11-9, prima di lasciar strada ad un’avversaria fallosa (13 errori in attacco), ma più efficace in difesa e nella manovra di contrattacco, con la ex Giardi top scorer.

Nessuna sorpresa nemmeno dalla trasferta della Pietro Pezzi per il campionato di serie B maschile, regolata per 3-0 dall’Ancona, guidato in panchina dall’ex Robur Costa Dore Della Lunga. Anche per i ragazzi di Rizzi il programma-salvezza rimane particolarmente impegnativo. MOSAICO–RUBIERA 0-3 (19-25, 22-25, 18-25)

Mosaico: Bacchi 14, Bacchilega 6, Ollino 5, Gennari 2, Engaldini, Caruso, Vianello (L); Testi, Sbano. NE: Bendoni. All. Tisci

Rubiera: Mescoli 13, Giardi 16, Aluigi 2, Reverberi 7, Bianchini 8, Cantamessa 8, Bici (L); D’Orta. All. Ghibaudi.

Intanto, in serie C femminile, la Fenix Energia vince 3-0 (26-28; 16-25; 14-25) il derby in casa del Liverani Involley Lugo. Le faentine giocheranno sabato 21 aprile alle 17 in casa con il Solo Volley Imola l’ultima giornata della stagione regolare, ma per centrare i play off (ovvero conquistare una delle prime due posizioni) dovranno sperare in un passo falso delle avversarie, visto che sono ancora terze.

Marco Ortolani