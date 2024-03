Mosaico sull’orlo del baratro

La pesante sconfitta a Campagnola di Reggio e la contemporanea inattesa vittoria del Sassuolo contro l’Everest Piacenza (entrambe con punteggio di 3-0) segnano la probabile e malinconica chiusura del sipario sulla stagione del Mosaico Ravenna. I punti di distacco dal Sassuolo, quintultimo, sono ora 9 con soltanto sei partite da giocare, fra le quali lo scontro diretto con le emiliane di sabato prossimo al Costa, dove una vittoria costituirà una condizione necessaria, ma non sufficiente, per le residue speranze di una salvezza che sarebbe clamorosa. La squadra di Tisci (schierata con Engaldini in regia e Bacchilega opposta) si è espressa male, rimanendo stabilmente in ritardo nel punteggio in tutti e tre i set e non trovando la bella continuità in attacco che aveva permesso di fare risultato sette giorni prima contro Genova. Una parziale consolazione è giunta dalla seconda squadra, il Mosaico jr, che ha prevalso sul Progresso Bologna, allenato dal ravennate Pasini, con un 3-1 che fa fare alla squadra di Focchi un bel passo verso le zone tranquille. Stesso discorso per la MyTech Cervia che ha vinto nettamente il derby contro Massa, restituendo lo 0-3 dell’andata e andando a costituire, con il Mosaico e lo stesso Massa, il terzetto ravennate racchiuso in quattro punti, molto vicino al raggiungimento dell’obiettivo iniziale della salvezza. Severa lezione, come da pronostico, per l’Olimpia Teodora, travolta in casa dalla capolista Riccione. Per le ragazze di Dominico la retrocessione potrebbe divenire aritmetica già da sabato prossimo. Per la B maschile la Pietro Pezzi ha osservato il turno di riposo, vedendo le dirette concorrenti (Potenza Picena e San Marino) fare punti importanti che dovranno essere recuperati nel rush delle ultime sette partite, cominciando dal derby di sabato contro Forlì.

Marco Ortolani