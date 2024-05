NATIONS LEAGUE. Sanguinetti non entra. Anzani, zero punti

È tempo di Volleyball Nations League questa settimana, torneo fondamentale per tutte le nazionali che stanno ancora inseguendo il pass olimpico col ranking, tra cui in pole position ci sono Italia e Argentina. Stanotte si è giocata Argentina-Brasile, la sfida tra vecchio e nuovo palleggiatore di Modena Volley ovvero Bruno Rezende e Luciano De Cecco, mentre stasera tornerà in campo l’Italia contro l’Iran, il tutto nella Pool 2 di Rio de Janeiro. Argentina e Brasile che hanno perso all’esordio nel torneo, i gauchos 1-3 contro il Giappone, i padroni di casa (già qualificati a Parigi) 1-3 contro Cuba. Vittora netta invece per l’Italia, che ha inflitto un netto 3-0 alla Germania. Non è entrato Sanguinetti mentre Simone Anzani non ha messo punti a referto, in un match che è valso 5 fondamentali punti di ranking alla selezione allenata da De Giorgi. Nelle altre gare 2 punti per De Cecco, nessuno per un Bruno.

a.t.