Nel maschile e nel femminile. Berti e Bettalico, garanzie in nazionale. I due portabandiera vestono azzurro

Si vestono anche di tinte modenesi le nazionali azzurre. Partendo dal maschile, Oscar Berti è ormai in pianta stabile nell’organico azzurro, preparatore atletico assieme a Nicola Giolito e preparatore in capo della Nazionale Under 22 guidata da Vincenzo Fanizza e Mario Di Pietro. Nel femminile, accanto a Velasco, il ruolo di vice è ricoperto da Massimo Barbolini. La promozione più alta è arrivata per Francesco Bettalico, giovane fisioterapista nato e cresciuto mettendo le mani sui giocatori della Villa d’oro, poi su quelli delle Nazionali giovanili, infine approdato a essere il fisioterapista della Nazionale femminile che con ogni probabilità si giocherà una medaglia in Francia tra poco più di tre mesi.

a.t.