Niente da fare per la Yuasa. Uno stop per Grottazzolina. Ravenna fa la gara perfetta

Yuasa Battery

0

Consar Ravenna

3

Yuasa Battery: Cubito 1, Vecchi 4, Lusetti, Canella 1, Mattei 6, Bruening 19, Ferraguti, Mitkov 1, Foresi, Fedrizzi 9, Marchiani, Romiti (L2), Marchisio (L1), Cattaneo All. Ortenzi

Consar Ravenna: Mngozzi, Chiella (L2), Arasomwan, Bartolucci 5, Goi (L1), Mancini 3, Rossetti, Orioli 19, Raptis 14, Russo, Feri 8, Grottoli 3, Menichini, Benavidez All. Bonitta

Parziali: 18-25 (25’), 22-25 (28’), 22-25 (29’)

Niente da fare per la Yuasa Battery Grottazzolina contro Ravenna che si impone 3-0 nella semifinale della Del Monte Coppa Italia, staccando il pass per la finalissima. Grotta fatica nel primo set ma gli altri due i ragazzi di coach Ortenzi restano benissimo in gara, con la differenza fatta nei dettagli dopo quota 20. Primo set con Ravenna che spinge al massimo il giro dei motori. Con Orioli opposto a Mancini, in banda Raptis e Feri, Ravenna non si fa pregare e dai nove metri mette in seria difficoltà la seconda linea di Grottazzolina. Fatica la squadra di coach Ortenzi a tenere la palla vicina a Marchiani, con Goi che difende tutto e Orioli che non si fa pregare neanche da posto2. Raptis è implacabile e Feri che sale di livello con Mancini che lo chiama in causa ripetutamente. Grotta fatica anche al servizio mentre in ricezione Ravenna, nonostante soluzioni differenti a seconda delle rotazioni (giocando in pratica con tre schiacciatori), tiene spesso la palla a disposizione di Mancini. Non bastano gli 8 punti di Bruening per il 18-25.

Cubito per Canella in avvio di secondo parziale che inizia nel segno dell’equilibri ma con Grotta che mette il naso avanti la prima volta sul 10-9 con la prima intenzione di Cattaneo. Orioli al servizio porta il +3 con Vecchi in campo per Cattaneo a dare solidità in banda. Impatta ancora Grotta a quota 17 con il muro di Mattei. Finale con Orioli on fire da posto1 e il muro finale di Bartolucci vale il 22-25 e lo 0-2 nei set per Ravenna.

Riparte con Vecchi e Cubito in campo. Grotta prova ad allungare ma Ravenna fa la differenza con Orioli. Il turno finale di Mattei al servizio quasi riapre i giochi ma sul 23-24 il check di Bonitta trova l’invasione a muro di Grotta e il 22-25 che premia Ravenna.