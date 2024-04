Notte speciale. La società chiama i tifosi a sostenere il gruppo. Sarà partita d’addio per Ishikawa e Loser

Quella di stasera sarà l’ultima partita della stagione di Superlega 2023/ 2024 all’Allianz Cloud. Poi calerà il sipario su una annata ricca di soddisfazioni e di conferme. Da giorni sono aperte le prevendite: squadra e allenatore si aspettano un buon seguito, in termini numerici, per dare una ulteriore spinta verso il sogno europeo. Il fattore campo, non sempre decisivo, può comunque dare una grossa mano. Sarà pure l’ultima occasione per vedere in casacca milanese alcuni giocatori: su tutti lo schiacciatore Yuki Ishikawa, idolo dei tifosi nipponici e il centrale argentino Agustin Loser, destinati alla Sir Susa Perugia. GL