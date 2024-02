Npgs cerca punti ad Alba. Zephyr, quanti problemi

Dopo venti giorni di stop riprende il campionato di volley maschile serie B con la prima giornata del girone di ritorno: la Npsg Trading Logistic è attesa oggi pomeriggio alle 18 dalla trasferta al ’PalaMariotti’ di Alba contro i padroni di casa della Mercatò. "Sarà un po’ come ricominciare da capo – spiega coach Parisi (nella foto) – anche se in questo periodo abbiamo lavorato bene nonostante le varie influenze. Affronteremo un avversario che ha di recente cambiato allenatore, affidando la panchina a Dogliero visto che, dopo uno sprint iniziale fatto di 6 vittorie in 7 partite, si è fermato, collezionando 5 sconfitte di fila". Tempi difficili in casa Zephyr Mulattieri Valdimagra che oggi alle 18 sarà ospite del quotato Alto Canavese al palazzetto di Cuorgnè (Torino). Confermato l’addio del capitano e palleggiatore Daniele Cuti che torna in Sicilia, dove si fermerà per ragioni personali fino alla fine della stagione. Non essendoci stato tempo per trovare un nuovo regista, spazio quindi a Zaccaria. Anche la banda Peripolli non è ancora stata sostituita. La soluzione potrebbe essere quella di riportare in rossoblù Alessandro Magnani, al momento senza squadra. Stagione probabilmente finita per il centrale Matteo Ruffo a causa di un problema al ginocchio. Dentro quindi Edy Benevelli. Le altre sfide: Saronno-Malnate, Mozzate-Ciriè, Ormezzano-Parella e Caronno-Grafiche Amadeo.

Ilaria Gallione