Npsg al test più difficile. Supersfida alla capolista

La Npsg Trading Logistic è pronta a riprendere la propria marcia e a provare a raccogliere più punti possibili in queste ultime sei giornate del campionato di volley serie B maschile. Non sarà un’impresa facile visto che di fronte si troverà una formazione del calibro dell’Alto Canavese che arriverà al ’PalaMariotti’, questo pomeriggio alle 18, con l’intento di continuare a dare del filo da torcere alla Tomcar con cui condivide il primo posto in classifica. Le due formazioni stanno, infatti, procedendo di pari passo e a fare la differenza momentaneamente è solamente il quoziente punti. Per questo i ragazzi di Parisi dovranno stringere i denti e sfoderare una prestazione di alto livello contro un avversario determinato a non concedere sconti.

La Zephyr Mulattieri Valdimagra è impegnata nell’ostica trasferta contro il PvlCerealterra che attualmente occupa la quinta posizione in classifica. L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio alle 18.30 al palazzetto dell’ Istituto D’Oria di Ciriè. I rossoblù, orfani della banda-opposto Vescovi e del libero Vignali, saranno chiamati a risollevarsi immediatamente da una situazione che sta diventando sempre più complicata con un’importante prova d’orgoglio. A completare il quadro del 21° turno saranno: Mercatò Alba-Grafiche Amadeo, Tomcar-Malnate, Caronno-Ormezzano e Mozzate-Saronno.

Ilaria Gallione