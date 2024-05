Npsg alla volata finale. Zephyr pensa al futuro

La Npsg Trading Logistic e la Zephyr Mulattieri si apprestano a vivere le ultime due giornate della stagione con sentimenti ben diversi. I biancazzurri, forti della sesta posizione in classifica, affronteranno la penultima giornata del campionato di volley maschile di Serie B con la consapevolezza di aver percorso finora un cammino esaltante, mentre i rossoblù, già retrocessi, proveranno a mettere in risalto i propri giovani pensando già alla prossima stagione con l’obiettivo di riscattarsi. Entrambe le formazioni spezzine saranno impegnate stasera alle 20.30. Avversario di turno della squadra guidata da Parisi sarà la Pallavolo Saronno che si presenterà al ’PalaMariotti’ di Spezia dopo aver conquistato la settimana scorsa la matematica permanenza in categoria grazie ai decisivi i rientri delle bande Gaggini e Fontana.

Impegno proibitivo per la formazione valligiana che in trasferta dovrà vedersela con la vicecapolista Rossella Ets Caronno. Tra le riserve mancheranno gli Under 17 che domani saranno attesi dalle finali di categoria: la banda Cristian Fontina, il palleggiatore Samuel Rossini e il libero Gabriel Rossini. Le altre partite della giornata: Alto Canavese-parelola Torino, Sant’Anna Torino, Grafiche Amadeo Sanremo, Mozzate-Mercatò Alba, Ilario Ormezzano Biella-Malnate.

Ilaria Gallione