Npsg, altra battuta d’arresto: "Bloccati nel momento clou"

Alto Canavese

3

Npsg

0

(25-20; 25-19; 27-25)

ALTO CANAVESE: Milano 6, Bosio 9, Campobasso 7, Del Noce, Matta 1, Pasteris 9, Romagnano 9, Teja 13, libero Armando S. All. Specchia

NPSG TRADING LOGISTIC: Mandoloni 2, Cormio 10, Louza 13, Todaro 9, Lanzoni 2, Moretti 7, Bartolini 1, Zoratti, Conoci 1, Anghinetti, Materno, libero Briata. All. Parisi

Arbitri: Rocchi e Rosi

CUORGNÈ – Terzo stop consecutivo per la Npsg Trading Logistic tornata dalla trasferta di Cuorgnè a mani vuote. In tre set i piemontesi si sono accaparrati l’intera posta in palio, costringendo gli spezzini a fare i conti con una situazione di classifica sempre più preoccupante. "La squadra continua a migliorare – commenta coach Parisi – ma contro avversari di assoluto livello, non basta per vincere. Nei momenti clou ci siamo bloccati e ci siamo fatti sopraffare dalle nostre incertezze. Abbiamo una settimana per preparare la prossima partita contro Biella, dove potremo giocarcela alla pari".

Risultati. Grafiche Amadeo-Alba 0-3, Zephyr-Ciriè 0-3, Malnate-Tomcar 3-1, Ormezzano-Caronno 1-3, Saronno-Mozzate 3-1 Riposa: Parella.

Classifica: Malnate 20, Ciriè 19, Caronno 17, Alba 16, Tomcar e Alto Canavese 15, Saronno 11, Volley Parella 11, Zephyr e Trading Logistic 5, Mozzate e Ormezzano 4, Grafiche Amadeo 2.

Ilaria Gallione

Nella foto: Giacomo Materno (Npsg)