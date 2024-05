Npsg e Zephyr ai saluti. Rainbow, obiettivo vittoria

La Npsg Trading Logistic affronterà l’ultima fatica del campionato di volley maschile serie B, cercando di superare a pieni voti anche la 26ª giornata. Di fronte troverà il Volley Parella che la attenderà alla ’PalaManzoni’ stasera alle 20. Una trasferta che i biancazzurri vorranno far propria per mantenere l’ottimo sesto posto in classifica e non farsi superare proprio dai torinesi, distanziati di un solo punto. La Zephyr Mulattieri Valdimagra saluterà, il proprio pubblico contro l’Ilario Ormezzano Biella stasera alle 20 al ’PalaConti’. Mancherà solamente il centrale di riserva Alderete. Le altre partite: Ciriè-Tomcar, Saronno-Alto Canavese, Grafiche Amadeo-Mozzate e Mercatò Alba-Caronno. In D femminile si concluderanno i playoff regionali con la Rainbow Volley La Spezia che sarà ospite del Sabazia Vadogateway a Vado Ligure oggi alle 19.30. Nell’ultimo turno le ragazze di Merello, al completo per l’occasione, proveranno a sorpassare nuovamente le avversarie per terminare la stagione con un brillante secondo posto. Le altre gare: Carasco-Albisola ed Imperia-Genova. Oggi finirà anche la stagione del Lunezia Volley (serie D femminile) nell’ultimo atto del girone di classificazione. Le sarzanesi se la vedranno con il Finalmaremola al ’PalaBologna’ di Sarzana oggi alle 19. "In campo scenderanno le ragazze dell’Under 16, che è vicecampione regionale, per onorare la stagione – spiega coach Menconi"

Ilaria Gallione