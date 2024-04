Npsg non vuole fermarsi: "Chiudiamo in bellezza"

Dopo aver ottenuto la matematica salvezza la Npsg Trading Logistic non si accontenta e sarà ancora più determinata a continuare la propria striscia di vittorie, nella speranza di poter incrementare gli attuali 35 punti in classifica. L’ostacolo nella 23ª giornata del campionato di Serie B maschile sarà il fanalino di coda Grafiche Amadeo Sanremo che si presenterà al ’PalaMariotti’ questo pomeriggio alle 18 con il destino, almeno sulla carta, già ampiamente segnato. A parlare dell’incontro è il grande protagonista della precedente sfida contro l’Ormezzano, l’opposto Omar Louza. "Siamo contenti – afferma – innanzitutto per aver mantenuto la categoria al termine della trasferta a Biella non semplice, complicata ancor di più dalla rottura del pullman. Riuscire a recuperare il doppio svantaggio di fronte ad un pubblico molto caldo e contro una squadra agguerrita e in cerca di punti salvezza non è stata cosa da poco. Oggi cercheremo di ottenere l’intera posta in palio per provare ad agganciare il quinto posto in classifica o magari puntare ancora più in alto con l’intento di concludere il girone di ritorno con una sola sconfitta". In questo turno riposerà, invece, la Zephyr Trading Mulattieri, già retrocessa in serie C. Le altre partite della giornata sono: Ciriè-Mercatò Alba, Mozzate- Volley Parella, Ormezzano-Alto Canavese, Caronno-Malnate e Tomcar-Saronno.

Ilaria Gallione