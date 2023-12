Npsg, prova senza appello. Con Biella è sfida salvezza

Sarà una prova senza appello quella che vedrà impegnata la Npsg Trading Logistic contro l’Ilario Ormezzano Biella oggi pomeriggio alle 18, nella 9ª giornata del campionato di volley maschile serie B. Nell’insolita cornice della palestra di Riccò del Golfo gli spezzini affronteranno una formazione penultima in classifica e seriamente invischiata in zona retrocessione. Un avversario che nonostante i pochi punti conquistati finora ha, però, sempre dato battaglia in ogni occasione. "Contro una squadra del nostro stesso livello – dichiara coach Parisi – sarà importante giocare con attenzione e continuità. Purtroppo, le sconfitte accumulate non aiutano a mantenere la giusta serenità in campo. Di fronte troveremo un gruppo giovane che sta migliorando partita dopo partita e che ha inserito in organico giocatori esperti come Giacobbo e Avalle, entrambi lo scorso anno all’Alto Canavese. Noi stiamo ancora cercando una nostra identità per poter portare a casa qualche vittoria".

Anche in casa Zephyr Mulattieri si respira la stessa voglia di riscatto per invertire la rotta di una stagione finora al di sotto delle aspettative. Non sarà, però, facile per i rossoblù che domani pomeriggio alle 18 saranno ospiti del quotato Sant’Anna Tomcar. La delicata sfida contro la quinta forza del girone andrà in scena sul palazzetto "Ex Grassi" di San Mauro Torinese. Coach Delvecchio difficilmente potrà contare su Vescovi che probabilmente si siederà in panchina. Di seguito le altre partite che completeranno il quadro della giornata: Mercatò Alba-Volley Parella, Ciriè-Grafiche Amadeo, Malnate-Mozzate, Caronno-Saronno. Riposa: Alto Canavese.

Ilaria Gallione