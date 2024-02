Npsg rullo compressore. Zephyr travolta nel derby

Npsg Trading Logistic

Zephyr Mulattieri

(25-14; 25-15; 25-11)

NPSG TRADING LOGISTIC: Mandoloni 4, Cormio 14, Moscarella 3, Louza 14, Todaro 12, Zoratti 10, libero Briata. All. Parisi.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Zaccaria 3, Poggio 15, Conti 3, Fontona 1, Vescovi 3, Calcagnini 4, Bottaini, Rossini G., Rossini S., Benevelli , liberi Giannarelli e Vignali. All. Delvecchio.

Arbitri: Fiori e De Martini

LA SPEZIA – Brillante vittoria della Npsg Trading Logistic che liquidato con un eloquente 3-0 i cugini della Zephyr Mulattieri nell’atteso derby disputato al PalaMariotti. Risultato netto, anche nei parziali, che la dice lunga sui valori emersi nel corso del match. "Siamo riusciti ad avere un livello altissimo di concentrazione – commenta soddisfatto coach Parisi in casa Npsg – sfruttando all’inizio gli errori dei nostri avversari, poi continuando a spingere, quando loro hanno provato a reagire. L’ottima prova dei ragazzi in attacco ha scavato un bel solco tra noi e loro".

Umore decisamente diverso in casa rossoblù. "Non abbiamo i mezzi per reggere il confronto con una squadra forte – spiega amareggiato coach Delvecchio – che ha preparato il derby meticolosamente come prova il fatto che non abbiano pressoché fatto cambi. Oltretutto ci si è messo pure l’infortunio di Zaccaria al palleggio che ci ha convertito in una squadra per metà composta da under".

Risultati: Mozzate-Tomcar 0-3, Parella-Saronno 3-2, Malnate- Canavese 0-3, Ormezzano-Grafiche 3-0, Ciriè-Caronno 0-3. Classifica: Caronno 35, Canavese 33, Tomcar 32, Ciriè 30, Malnate 28, Parella 23, Npsg Trading Logistic 22, Alba 17, Ormezzano 14, Saronno 13, Mozzate 12, Zephyr 9, Grafiche 2.

Ilaria Gallione