Npsg scatenata in casa del Mozzate. Arriva una vittoria travolgente in tre set

Non si ferma più la Npsg Trading Logistic che ha liquidato con un sonoro 0-3 i padroni di casa del R&S Volley Mozzate. L’incontro non è mai stato in discussione: fin dall’inizio i biancoblù hanno dettato il proprio gioco con un ritmo difficilmente sostenibile per gli avversari. I turni in battuta di Todaro e Cormio hanno segnato la prima accelerata, mantenuta poi da Louza, Mandoloni e Zoratti fino al finale 11-25 con cui si è concluso il primo set in soli 18 minuti. Più combattuto, ma comunque senza storia, il secondo parziale (16-25) dove i cinque ace di Mandoloni hanno fatto la differenza. Anche l’ultima frazione non ha riservato sorprese con gli ospiti che hanno chiuso la partita 25-19.

Risultati 18ª giornata: Malnate-Grafiche 3-0, Saronno-Alba 3-0, Alto Canavese-Tomcar 0-3, Ormezzano-Ciriè 0-3, Mozzate-Trading Logistic 0-3.

Classifica: Tomcar 41, Canavese 39, Caronno 38, Malnate e Ciriè 37, Parella 29, Npsg Trading Logistic 27, Saronno 19, Alba 18, Ormezzano 16, Mozzate 12, Zephyr 9, Grafiche 2.

Ilaria Gallione