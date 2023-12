Npsg sfida la vicecapolista. Zephyr, è un match salvezza

Ultimo atto del 2023 per i campionati di volley che riprenderanno il 13 gennaio 2024. In serie B si disputerà l’11° turno con la Npsg Trading Logistic che ospiterà la vice capolista Malnate. Il match (oggi ore 18 al ’PalaMariotti’) metterà gli spezzini di fronte ad un avversario compatto e veloce in attacco che l’anno scorso si è guadagnato la promozione in A3 per poi rinunciarci. "Dovremo essere bravi a consolidare i progressi fatto a San Remo – dice coach Parisi – cercando di fare la miglior prestazione possibile". In casa Zephyr Mulattieri coach Delvecchio per la prima volta potrà disporre della rosa al completo, considerato il rientro di Vescovi. Ottime notizie per affrontare al meglio nel fondamentale scontro salvezza il Mozzate oggi alle 18 al ’Palaconti’. In serie C maschile riposerà il Volley Colombiera, mentre in C femminile la Pallavolo Futura cercano riscatto stasera alle 20 al palazzetto dell’Agv Campomorone. In D femminile il Lunezia Volley chiamato ad una dura prova contro la vicecapolista Genova Volley al ’PalaBologna’ domani alle 19. Impegno domenicale anche per la Rainbow che ospiterà il Cus Genova. In D maschile la Pallavolo Futura sfida il Santa Sabina oggi alle 18.

BASKET

Tempo di derby in Divisione Regionale 1 con la sfida fra Landini Lerici e Follo in programma questa sera alle 21 alla palestra di Montepertico.

Ilaria Gallione