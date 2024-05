"Npsg, si riparte da Parisi"

L’ottimo settimo posto con cui la Npsg Trading Logistic ha concluso il campionato di Serie B è grande motivo d’orgoglio per il general manager della società Giuseppe Tartaglia, tra gli artefici principali della splendida stagione.

Se dovesse fare un bilancio, come definirebbe il cammino della squadra?

"Il bilancio non può che essere estremamente positivo. Abbiamo fatto il record di punti pur essendo inseriti nel girone più complesso di tutta la cadetteria. Inoltre, non siamo mai riusciti a schierare la squadra al completo per come era stata pensata e costruita".

Se anche il girone d’andata fosse stato ai livelli di quello di ritorno dove sareste potuti arrivare?

"Non pensiamo a cosa sarebbe potuto essere con un girone d’andata sui livelli di quello di ritorno. Ci teniamo le tante cose belle, ma soprattutto faremo tesoro degli errori commessi per evitare di ripeterli. In primis, i miei".

La società come sta programmando il futuro?

"Abbiamo trovato tanti giocatori di livello, ma anche allenatori. Voglio citare Carlotta Vinciguerra che è destinata a togliersi tante soddisfazioni. Vedremo chi deciderà di continuare a difendere i nostri colori e chi, al contrario, vorrà provare altre esperienze. Le pietre indispensabili di questo progetto rimangono due: il presidente e coach Luigi Parisi. Un capo-allenatore capace di costruire questa organizzazione tecnico-tattica degna di una categoria superiore".

Sul fronte del mercato, può farci qualche rivelazione?

"Se dipendesse da me, la squadra sarebbe già fatta perché confermerei in blocco tutti. Ma siccome, onestamente, non sarà possibile, vedremo chi dovremo sostituire. E cercheremo di farlo al meglio con un occhio di riguardo per le persone al di là dei pallavolisti. Ci tengo a sottolineare che abbiamo un gruppo eccezionale: questo ha fatto la differenza"

Lei sarà sempre in prima linea?

"Io sono solo una ruota di questo ingranaggio e ogni tanto mi inceppo, ma poi torno a girare: lo faccio da 51 anni. La soddisfazione che mi porto a casa da questa stagione è quella di essermi circondato di persone valide. Il tutto non sarebbe stato nemmeno immaginabile senza i componenti del consiglio d’amministrazione, che ha reperito risorse e risolto i problemi giorno per giorno. Un grazie va quindi anche a loro".

Ilaria Gallione