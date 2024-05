Npsg Trading Logistic, stagione con i fiocchi. Parisi: "Ci siamo tolti molte soddisfazioni"

Dopo un campionato dI serie B di pallavolo brillante la Npsg Trading Logistic si gode il meritato riposo e coah Luigi Parisi ne approfitta per fare un resoconto sulla stagione appena conclusa. Dopo una partenza in sordina il vostro andamento è decisamente cambiato.

Quali pensa che siano le ragioni di questa accelerazione?

"La partenza è stata difficile perché ad un gruppo nuovo, che stava imparando a conoscersi, si sono aggiunte alcune difficoltà ed imprevisti che non ci hanno permesso di finire al meglio la preparazione e che ci hanno costretto ad iniziare il campionato con tutti i giocatori disponibili".

Quale pensa sia stata la chiave di svolta della stagione?

"Nonostante i risultati non arrivassero i ragazzi hanno sempre continuato a lavorare col massimo impegno. Se è vero che abbiamo iniziato a vincere prima a Sanremo e che il successo in casa con Malnate ci ha dato una grande carica, è importante ricordare che anche mentre perdevamo contro le prime della classe abbiamo sempre fatto passi in avanti, registrando continui miglioramenti".

Com’è stato per lei allenare questo gruppo?

"Difficile ed impegnativo perché tutti i ragazzi davano il massimo e avevano voglia di migliorarsi. Per gli stessi motivi è stato un percorso appagante, divertente, che mi ha dato la possibilità di imparare e crescere molto".

Quante soddisfazioni tolte?

"Parecchie! Alla fine solo con Caronno abbiamo perso 2 volte, ma siamo riusciti a vincere una volta con tutte le altre squadre d’alta classifica. Di grande livello è stata la partita giocata contro il Sant’Anna, prima in classifica, a casa loro".

Ha già parlato con la società del suo futuro?

"In questi giorni stiamo facendo il punto su tutto ciò che abbiamo fatto quest’anno e stiamo parlando per capire se e come si potrà continuare insieme".

In cosa pensa che sarà necessario intervenire per migliorarsi ulteriormente?

"In Serie B bisogna ’correre’ dall’inizio alla fine. Ci sono tante retrocessioni e poche squadre vanno ai play off. Per cui partire con una squadra che già si conosce è un piccolo vantaggio per iniziare bene. Per quanto riguarda il roster, quest’anno ci sono mancati un paio di giocatori per infortunio e quindi dovremo cercare di avere la coperta un po’ più lunga".

Ora le ambizioni aumenteranno?

"L’obiettivo rimarrà sempre quello di fare il meglio. Per quanto riguarda la posizione finale in classifica che si potrà ottenere, dipenderà molto da quello che deciderà la società e dagli obiettivi che si darà".