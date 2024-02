Nuoto: i mondiali. Castiglioni delusa. Oggi c’è Cerasuolo

Cominciano con una delusione i campionati Mondiali di Doha per l’Imolanuoto. Quella provata da Arianna Castiglioni dopo aver mancato l’accesso alla finale dei 100 rana al termine di una gara al di sotto dei suoi standard. E oggi tocca a Simone Cerasuolo nei 50. Non riesce l’approdo in finale ad Arianna Castiglioni, che chiude al sedicesimo e ultimo posto le semifinali nuotando in 1’07’’57 (1’07’’48 in batteria) che non l’ha resa contenta. "In allenamento dopo Natale stavo andando bene, facevo tempi che non realizzavo da tanto tempo, per cui non riesco a capire la mia condizione attuale – dice –. Mi dispiace perché la finale era alla portata e il tempo è abbastanza imbarazzante per me. Quando tornerò in Italia ci saranno gli Assoluti primaverili dove cercherò di avere una condizione nettamente migliore".

E oggi tocca a Cerasuolo cimentarsi a Doha, a partire dalle batterie dei suoi 50 rana in mattinata e le eventuali semifinali nel pomeriggio. Una distanza non olimpica per l’imolese che cercherà una prova di sostanza.

l. m.