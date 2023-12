Obiettivo riscatto. San Giovanni ci crede

Il 2023 si chiude per Omag-Mt San Giovanni con due gare ravvicinate e difficili. Dopo l’imprevisto scivolone casalingo contro Cremona, che ha relegato San Giovanni al quarto posto in classifica, Ortolani e compagne sono tornate a lavorare intensamente tutta la settimana al Palamarignano con l’obiettivo immediato di riscatto. La prima sfida sarà oggi pomeriggio a Lecce, contro la Narconon Melendugno (ore 17), alla quale seguirà poi il big match al Banca Macerata Forum, martedì (sempre alle ore 17), contro la capolista Cbf Balducci Macerata, favoritissima per la vittoria finale del campionato. Dunque in 4 giorni due partite tiratissime dopo altrettante cocenti sconfitte contro Montecchio e Cremona che hanno certamente smorzato gli entusiasmi di tutto l’ambiente marignanese. La squadra deve fare i conti con assenze importanti come il libero Giorgia Caforio che ne avrà ancora per un mesetto e che seguirà le compagne dalla panchina; poi ci sono giocatrici importanti ancora acciaccate come Nardo. Dunque fatiche e difficoltà per un campionato che entra nel vivo mentre il 10 gennaio ci sarà pure la sfida in partita secca con Perugia per i quarti della Coppa Italia A2.

Il match di oggi sarà diretto dagli arbitri Danilo Domenico De Sensi e Fabio Sumeraro. La schiacciatrice Sofia Cangini cerca di sollevare il morale alle compagne: "La prossima partita non sarà una partita facile, Melendugno ha trovato il suo equilibrio e sarà una trasferta impegnativa. Le sfortune e gli acciacchi sicuramente non ci aiutano, ma dobbiamo affrontarli nel modo migliore senza abbatterci e focalizzandoci sui nostri punti di forza. Le sensazioni devono essere positive, noi siamo cariche e pronte ad imporre il nostro gioco. Dobbiamo ritrovare la nostra sicurezza e la coesione che ci contraddistingue. Sono molto fiduciosa". All’andata Melendugno fu sconfitta per 3-1 in una partita senza grandi patemi, ma in questo momento la stanchezza fisica di San Giovanni (la pausa è attesissima dalle marignanesi) ed il buon momento delle pugliesi potrebbero riequilibrare i valori in campo. San Giovanni vincendo potrebbe compiere un passo importante verso il Pool Promozione, traguardo molto importante.

Luca Pizzagalli