Oggi l’assemblea. Il XX Congresso della Uisp. Tavoni è candidata unica

Tutto pronto per il XX Congresso Uisp Modena, oggi al Laboratorio Aperto di via Buon Pastore a Modena. Nell’assemblea dei soci delegati Uisp verranno eletti i membri del nuovo consiglio direttivo e i delegati al congresso regionale, il 15 febbraio a Bologna. Appena terminato il congresso, il nuovo consiglio sarà chiamato a nominare nella sua prima seduta il presidente per il 2025-2029: la candidatura unica è quella di Vera Tavoni (foto). Un congresso che sarà costruito su contributi video che raccontino l’attività e i progetti Uisp Modena. ’Progettare l’immaginazione’ è il titolo che il comitato di Modena ha scelto per i suoi lavori, che comprenderanno gli interventi dei responsabili di area e una tavola rotonda. Seguiranno la relazione della presidente uscente Vera Tavoni, gli interventi delle istituzioni, tra cui il sindaco Massimo Mezzetti e l’europarlamentare Stefano Bonaccini, oltre ai presidenti regionale e nazionale Uisp, Enrico Balestra e Tiziano Pesce e il dibattito prima delle votazioni.