Olimpia Ragazze, che impresa: doppio titolo

È stato un weekend da sogno per le ragazze del settore giovanile dell’Olimpia Pesaro. Infatti, con i due successi di venerdì e di domenica mattina scorsi, sono arrivati due titoli regionali, il primo per l’under 15 e il secondo per l’under 17. Entrambi i gruppi sono allenati da coach Francesco Iurlaro, con Federica Canossini da vice per l’under 15 e Marco Giovanelli per l’under 17. L’under 15 ha conquistato il suo titolo ribaltando la differenza canestri (-21) con la Pink Basket Terni e conquistando così il primo posto a pari merito, ma con il vantaggio nello scontro diretto. Le under 17 invece hanno affrontato una partita ben diversa dove bastava vincere per aggiudicarsi il titolo regionale e così è stato. Contro la Stamura Ancona è stata pura battaglia fino ai minuti finali dove le ragazze hanno dato lo strappo decisivo. Con queste due vittorie entrambe le squadre, oltre ad essersi laureate campionesse regionali, hanno acquisito il diritto di partecipare ai concentramenti interregionali che si terranno dal 26 al 28 aprile in Toscana per l’under 15 e dal 10 al 12 maggio nel Lazio per l’under 17.

"Siamo molto contenti dei traguardi raggiunti, non solo dai gruppi U15 e U17 che hanno vinto i rispettivi campionati, ma della crescita generale di tutto il settore giovanile e di questo va dato ampio merito agli allenatori – queste le parole del dirigente Gianluca Bellucci –. L’intenzione è quella di proseguire in questo percorso di crescita investendo nel settore giovanile e nel minibasket. La vittoria dei campionati ci permetterà di partecipare alle fasi interzona e sarà un’altra grande opportunità di crescita per le nostre atlete".

Serie C. In un Pallone "Salesiani" stracolmo, è andato in scena il derby fra Cus Ancona e Olimpia Pesaro, valido per gara 1 dei quarti di finale playoff del campionato di serie C. Match equilibrato per quasi tutti i 40’. L’ultimo quarto, però, è tutto pesarese. Ancona fa fatica a segnare e l’Olimpia, con le ultime energie, vola in contropiede con Cantucci; i rimbalzi di Terenzi e le triple di Canestrari, Biagetti e Canossini chiudono definitivamente il match sul 49-60. Appuntamento con gara2 in programma giovedì 25 aprile alle ore 20 alla Celletta. "Voglio ringraziare i tifosi che sono venuti a sostenerci anche in trasferta azzerando di fatto il fattore campo – così coach Marco Giovanelli al termine di gara1 –. Questo è segno di una società che lavora bene, unita come una grande famiglia. Per quanto riguarda la partita, nei momenti di difficoltà il pregio di questa squadra è quello di unirsi e di crederci fino alla fine e così è stato. Tutte e 12 le ragazze sono state fondamentali. Adesso dobbiamo continuare a lavorare, in vista di gara2, dove cercheremo di chiudere la serie".

