Ottima prova in trasferta. Banca Macerata vince al tie break. Lagonegro rimane dietro

2

VOLLEY BANCA MACERATA

3

RINASCITA VOLLEY : Caletti, Fortunato, Vaskelis 30, Bongiorno, Miscione 6, Piazza 2, Molinari 4, Fioretti 1, Armenante 10, Nicostra 5, Pizzichini 1, Dietre. NE: Mastrangelo. Allenatore: Lorizio.

VOLLEY BANCA MACERATA: Marsili 4, Orazi 1, Pahor, Fall 16, Penna 1, Casaro 24, Sanfilippo 1, Scrollavezza, D’Amato, Ravellino, Gabbanelli, Zornetta 17, Lazzaretto 17. Allenatore: Castellano.

Arbitri: Guarneri e Giorgianni.

Parziali: 18-25, 25-22, 25-23, 21-25, 13-15.

La capolista Volley Banca Macerata manda un segnale al campionato dopo avere vinto sul campo del Lagonegro, seconda forza del campionato di A3. La formazione di coach Castellano è protagonista di una prova di carattere. I biancorossi infatti strappano una vittoria sofferta ma meritata al termine di una partita combattuta, durata 148 minuti, rimasta in bilico fino all’ultimo punto e giocata con grande agonismo dalle squadre. Il palazzetto lucano si conferma caldo per il sostegno del pubblico, la formazione di casa ribalta la situazione dopo la vittoria del Volley Banca Macerata del set iniziale. Ma Macerata non molla e manda la partita al tie break che si rivela combattutio fino a quando nel finale c’è l’allungo decisivo che garantisce 2 punti alla squadra di coach Castellano.