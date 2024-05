PalaPanini, il caso tifosi. L’ipotesi nuovo gruppo

di Alessandro Trebbi

Sono ore frizzanti per ciò che riguarda l’organizzazione del tifo nella Curva Ghirlandina per la stagione 2024/2025 di Modena Volley. In seno al direttivo degli Irriducibili Gialloblù ci sono stati cambiamenti e non è detto che l’associazione di tifosi continui il suo percorso. Un percorso iniziato nel 2011, quando Kollettivo Gialloblù e Torcida Gialloblù, i due gruppi nati dalla dissoluzione di Febbre Gialla Supporters, si fusero in un’unica associazione. Un’avventura ora al capolinea? Non è detto, ma potrebbe anche essere che il tifo organizzato cambi nome. Più difficile che Modena si ritrovi effettivamente senza una curva, anche perché è scesa in campo direttamente la società per porre rimedio. Nei giorni scorsi infatti sono stati diversi gli incontri nei quali è stato protagonista anche il sodalizio di viale dello Sport, che ha chiamato a colloquio alcuni membri storici degli Irriducibili e anche alcuni esponenti dell’altro gruppo di tifosi, quello più critico, ovvero Vecchia Guardia. Ne nascerà un nuovo gruppo? Ci sarà una curva in un qualche modo gestita o accompagnata dalla società come già accade in altre realtà, non ultima la Sir Safety Perugia? Forse è presto per dirlo, ma evidentemente l’ultima stagione ha messo a dura prova il tifo organizzato all’interno del PalaPanini.

Nazionali. Mentre a Modena si discute e si fanno incontri per parlare di tifosi e al contempo è stata lanciata la campagna abbonamenti, i Nazionali gialloblù si godono alcuni giorni di riposo. Un riposo meritato per gli azzurri Sanguinetti e Anzani che con l’Italia hanno dominato la Pool di Rio de Janeiro, conquistando quattro vittorie su quattro incontri che li lanciano ormai quasi certi della qualificazione a Parigi 2024. L’ultima vittoria è stata nettamente la più prestigiosa, un 3-2 sul Brasile di Bruno che ha portato anche la firma di Simone Anzani, protagonista con 9 punti dal campo mentre Sanguinetti non è di fatto mai entrato in campo in nessuno dei quattro match. Ora la domanda delle domande, per quanto riguarda Modena e i suoi talenti: rientrerà Tommaso Rinaldi tra le convocazioni, dopo essersi allenato a parte in Italia con la squadra ‘B’ ed essere stato escluso dalla trasferta sudamericana? Luca Porro, il martello portato a Rio, ha sfruttato alla grande la sua occasione, entrando proprio contro il Brasile e mettendo a segno 9 punti con percentuali d’attacco molto alte. Prossimo appuntamento a Ottawa dove la Nazionale di De Giorgi incontrerà Francia, Stati Uniti, Cuba e Olanda dal 6 al 9 giugno. Anche l’Argentina di De Cecco, che ha chiuso con una sola vittoria il girone di Rio de Janeiro, sarà impegnata in Canada.