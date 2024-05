PalaPanini, nuovo bando: "Gestione per cinque anni"

Una concessione di servizio pubblico a rilevanza economica. Cambia nella sostanza il bando di concessione del PalaPanini che verrà pubblicato nelle prossime settimane e le cui linee di indirizzo sono state approvate nei giorni scorsi. La gestione sarà di cinque anni, fino al 2029, vedrà le utenze ancora a carico del Comune, in un disegno che vuole mettere in sicurezza il principale impianto sportivo al chiuso della città così come era stato fatto con lo stadio Braglia. Linee guida che non indicano esplicitamente ma disegnano un gestore votato al volley, e che quindi pensano alla società Modena Volley, eccellenza sportiva della città esattamente come il Modena calcio. "La gestione del Palapanini di Modena verrà affidata per cinque anni come concessione di servizio pubblico locale a rilevanza economica – si legge nella nota stampa diramata dal Comune –. Lo ha stabilito la giunta comunale approvando le linee d’indirizzo del bando che verrà pubblicato nelle prossime settimane e che, diversamente da oggi, sarà basato, come prevede la recente normativa, su di un Piano economico finanziario definito per verificare sostenibilità e redditività della gestione. Il valore della concessione riferito a tutti e cinque gli anni è stimato in circa 2 milioni e 154 mila euro e sarà il bando di gara a definire i valori economici di riferimento per il canone. Gli obiettivi principali sono comunque quelli di garantire l’attività agonistica di pallavolo di alto livello, favorendo l’utilizzo anche per altre attività compatibili con le destinazioni d’uso della struttura: dai concerti agli spettacoli, dalle conferenze alle esposizioni. Al concessionario è richiesta la manutenzione ordinaria, la custodia e la pulizia dell’impianto per consentire sia l’attività della squadra principale del volley cittadino sia eventualmente di altre società sportive, in base alle disponibilità del calendario. Senza pregiudicare le attività sportive, è possibile anche l’utilizzo dell’impianto per attività come Centri estivi o Summer camp. Il Comune garantisce la manutenzione straordinaria dell’edificio, il pagamento delle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento e raffrescamento, oltre alla manutenzione degli impianti tecnologici. Un tariffario indica i costi dovuti al concessionario per le attività di tipo sportivo e per quelle a carattere extrasportivo. Dal canto suo il Comune si riserva, comunque, 15 appuntamenti all’anno per l’utilizzo dell’impianto che potranno essere gestiti direttamente oppure con affidamento ad altri soggetti applicando le tariffe (eventualmente in maniera ridotta) o gratuitamente in base a ciò che sarà previsto nel patrocinio".