Pallacanestro. Basket San Miniato scontro decisivo a Lucca

Weekend ricco di impegni per il Basket San Miniato che ha in programma il debutto del suo Under 17 nell’Interzona e lo scontro diretto della sua prima squadra a Lucca. Si parte domani alle 21 con l’esordio dell’Under 17 Eccellenza, fresco di titolo regionale, che ospita l’Hsc di Roma con fischio d’inizio alle 21 a Prato, impianto di gioco casalingo dei toscani (solo per questo turno) in virtù della collaborazione fra le società sportive di San Miniato e Prato. I loro giovani atleti che indossano la maglia Pallacanestro Prato Dragons iniziano quindi la fase Interzona composta da 6 squadre in 8 gironi. Le prime due di ogni girone (la prima per accesso diretto, la seconda dopo un ulteriore spareggio) andranno alle fasi Nazionali per la conquista del Tricolore. Domenica sarà invece la volta dell’Etrusca La Patrie (dove militano alcuni giocatori dell’Under 17) atteso a Lucca alle 18 per disputare l’ultima giornata della "regoular season".

In palio la conquista del quarto posto o l’accesso come quinta forza al campionato interregionale con una fase a orologio (andata e ritorno) contro le rivali del gruppo Piemonte/Lombardia. La quarta classificata andrà nel gruppo dalla prima alla quarta partendo come ultima e con 2 punti di partenza. La quinta giocherà nel gruppo delle classificate fino all’ottavo posto partendo come prima e con un tesoretto di 8-10 punti. La sfida di domenica è quindi decisiva per sapere con quale piazzamento l’Etrusca andrà avanti. "Noi puntiamo a vincere ed entrare nel gruppo delle prime quattro- dice coach Gabriele Martelloni – perché sarebbe un’importante occasione formativa e di crescita personale per i miei ragazzi, tutti giovanissimi. Consapevole che sarebbe più difficile poi accedere ai play-off, ma sicuramente avremmo l’opportunità di giocare una pallacanestro di più alto livello".

S.R.