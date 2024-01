Pallamano. Tushe, il sogno del derby si avvera

Euromed Mugello

29

Gruppo AF Tushe Prato

37

EUROMED MUGELLO: Dallai L., Simoni 3, Tubi 6, Guidoni 1, Incagli, Gargani 7, Zoppi, Dallai E. 3, Crescioli 1, Gorelli 7, Pietralunga 1, Dreoni, Landi, D’Addario. All.: Lucii.

GRUPPO AF TUSHE PRATO: Grassi, Micotti M. 10, Amerighi, Gurra, Micotti R. 3, Della Maggiora, Niccolai 1, Blaj, Rubbino 3, Saccenti 4, Del Bono, Rossi 2, Martinelli 6, Ucchino 8, Bartalucci, D’Avossa. All.: Megli.

Arbitri: Sclano e Della Fonte.

Note: primo tempo 18-15.

La Gruppo AF Tushe Prato fa suo il derby giocato a Borgo San Lorenzo contro l’Euromed Mugello con il netto punteggio di 37-29 e resta al comando della classifica del girone C della serie A2 femminile in compagnia del Chiaravalle. Dopo un primo tempo equilibrato ma chiuso in vantaggio dalle pratesi per 18-15, nella ripresa c’è stata la svolta con Ucchino e compagne volate sul +8, vantaggio cospicuo che hanno saputo gestire al meglio fino al termine.

M.M.