Pallavolo. Anderlini, il sogno azzurro. Sono tre le giocatrici convocate per lo stage

Mentre le squadre proseguono la loro stagione con ottimi risultati, sia a livello senior nei tornei di Serie B2 che di Serie D, arrivano anche soddisfazioni personali per alcune atlete della scuola di pallavolo Anderlini, che prosegue l’ormai consolidato rapporto con le nazionali giovanili ottenendo altri ottimi risultati. Sono ben tre infatti, ovvero Beatrice Spada, Stella Cornelli ed Asia Spaziano, le giocatrici del club modenese convocate dal tecnico federale, il professor Michele Fanni, per uno stage di allenamento che si terrà al Centro Federale Pavesi di Milano da domani al prossimo 6 aprile, sabato.

Dal prossimo 7 aprile, dunque, le modenesi Cornelli, Spada e Spaziano, assieme ad altre tredici atlete, si sposteranno poi a Cavalese (provincia autonoma di Trento) in preparazione ai match di Qualificazione al Campionato Europeo U18F in programma dal 12 al 14 aprile sempre a Cavalese, dove al Palasport Arpad Weisz, unitamente a Slovacchia, Ungheria e Kosovo, si giocherà un girone all’italiana, che qualificherà una formazione per il torneo finale, in programma in Grecia dal 1 al 13 Luglio prossimo.

STASERA IN TV. Sempre restando in tema di pallavolo, da non perdere questa sera l’appuntamento che propone in tv Trc. Nel programma ’Barba e Capelli’, che va in onda alle 23, l’ospite sarà Giovanni Vandelli.