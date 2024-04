Pallavolo B1 Femminile. La Montesport domina la gara. Respinte tutte le azioni offensive

MONTESPORT

3

LUCKY WIND TREVI

0

MONTESPORT: Lazzeri 14, Giubbolini 13, Casini 10, Mazzinghi 8, Mazzini 8, Para 2, Castellani (L1). N.E. Bigliazzi, Maioli, Magnolini, Mezzedemi, Eifelli (L2). All. Barboni.

LUCKY WIND TREVI: Casareale 9, Corradetti 9, Danaila 7, Gresta 4, Della Giovanpaola 2, Tizi 1, Kraja 1, Natalizia (L). N.E. Di Arcangelo, Pioli, Mariano, Sirci. All. Camiolo.

Arbitri: Tramontano e Pentassuglia di Ancona.

Parziali: 25-10; 25-20; 25-20.

MONTESPERTOLI - Netta affermazione per il Montesport sul Trevi, al termine di una gara dominata pressochè nettamente dalla truppa di Barboni, che ha avuto in mano il pallino del gioco in tutti e tre i parziali. Il primo set è un monologo delle toscane che si dimostrano subito più vogliose di portare a casa il risultato ed avvicinarsi alla tanto agognata salvezza (21-7). A nulla valgono le contromosse della panchina trevana, perché Montespertoli va in scioltezza sull’uno a zero chiudendo 25-10. Nel secondo parziale, anche grazie ad alcuni cambi, la Lucky Wind sembra prendere un po’ più di coraggio, ma sono sempre le padrone di casa a gestire la situazione, chiudendo la partita dopo essere sempre state in vantaggio per 25-20. Anche nel terzo set il tecnico ospite prova una serie di cambi per rimettere in pari le sorti del match ma Montespertoli non sbaglia e il 25-20 del set precedente.