Pallavolo B1 Femminile. Troppo Castelfranco. La Montesport cade ma è salva lo stesso

MONTESPORT: Casini 4, Mazzini 2, Lazzeri 7, Giubbolini 6, Para 4, Mazzinghi, Maioli, Mezzedimi 9, Castellani (L). N.E.: Bigliazzi, Eifelli. All. Barboni.

FGL ZUMA CASTELFRANCO: Zuccarelli 15, Colzi 12, Viola 1, Renieri 7, Vecerina 10, Ferraro 1, Focosi 1, Tesanovic 7, Fava 9, Tosi, Tesi (L). N.E.: Chisari. All. Bracci.

Arbitri: Giannini e Albonetti di Perugia.

Parziali: 20-25; 18-25; 19-25.

MONTESPERTOLI – La Montesport non riesce nell’impresa di strappare punti alla capolista Castelfranco, ma centra per la prima volta nella sua storia la meritata salvezza in B1 con una giornata di anticipo. Nel primo set, Castelfranco parte subito forte (7-15), poi la Montesport reagisce (14-20), ma le ospite non sbagliano niente (20-25). Secondo parziale molto equilibrato, ma il muro Castelfranchese ha la meglio (18-25). Nel terzo set, trascinato dalle sue schiacciatrici, Castelfranco chiude il conto sul 19-25.