Pallavolo Campionato di serie D femminile. Al Team Lunigiana il derby con l’Orsaro

Orsaro

0

Team Lunigiana

3

VOLLEY ORSARO: Erta, Gianardi, Magnani, Marchetti, Natale, Pagani, Romiti, Tesconi, Viti, Volpi Lucrezia. All. Rullo.

VOLLEY TEAM LUNIGIANA: Ambrosiani, Baldini, Cattini, Leri, Palladini, Soriani, Taddei, Perini, Giannetti, Cesqui, Antiga, Andreini, Barbieri. All. Bragoni.

Arbitro: Rosa Lazzerini di S. Stefano Magra.

Note: parziali 2830, 2225, 1825. Espulso nel terzo set il tecnico Rullo.

FILATTIERA – Il derby della Lunigiana, nella terza giornata del campionato di serie D di pallavolo femminile, girone C, va al Team Lunigiana. In un gremito ’PalaCors’ il sestetto diretto da Alfeo Bragoni si aggiudica il match contro le ’cugine’ dell’Orsaro per 3-0. Le padrone di casa si calavano nella partita con la Magnani al palleggio, opposta Natale, al centro Marchetti e Gianardi, di mano Pagani e Tesconi, libero Viti. Solito sestetto per il Lunigiana, in campo con Baldini al palleggio, Palladini opposta, Cesqui e Soriani in banda, Leri e Ambrosiani al centro, Cattini libero. La squadra di Bragoni comincia subito con attacchi della Leri e della Cesqui (9-6) poi ancora azioni spettacolari con schiacciate dal centro e dalla banda che passano oltre il muro avversario (15-11), con l’ingresso in corso d’opera della Palladini le pontremolesi nell’infiammato e sempre incerto primo set sono riuscite a spuntarla. Nella seconda frazione, nonostante la buona difesa dell’Orsaro, il team di Bragoni chiude avanti per 25-22. Nella terza frazione l’allungo del sestetto in rosa è subito importante (10-4) con buone combinazioni al centro (Leri) e alla mano (Palladini) che rendono sempre più vana la speranza di un recupero delle padrone di casa. Lunigiana sempre concentrato continua a macinare gioco con combinazioni d’attacco che chiudono rapidamente il set (18-25). "Bene tutte le ragazze – dice il presidente Buttini – che conoscono le aspettative della società. Ho letto nei loro occhi determinazione e serenità. Abbiamo un po’ riscattato le prestazioni opache delle prime due giornate".

