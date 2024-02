Pallavolo - Campionato serie B2 femminile. Ariete, big match con la capolista

Big match in trasferta per l’Ariete nel campionato di serie B2 nazionale femminile. Archiviata la sconfitta casalinga contro Reggio Emilia, la Pallavolo Prato è attesa dalla sfida alla capolista Ius. Arezzo veleggia al primo posto ormai da settimane e ha collezionato un numero di successi impressionante. Non sull’Ariete, però, che all’andata si impose con un abbastanza netto 3-1. Oggi alle 17.30 alla palestra Palazzo del Pero (arbitri Varfaj e Magnino) il Pvp cercherà il bis. Dal ko a Prato però Arezzo ha spiccato il volo, ha acquisito sicurezze ed insomma è diventata un’altra squadra. La truppa affidata al folignate coach Gobbini può contare sugli ottimi acquisti estivi che hanno rinforzato un gruppo coeso. Tra questi le attaccanti Fattorini, Masotti e Gamberi, la regista Rufini e il centrale Avellini. Squadra di carattere, tosta e con buona qualità Arezzo. Ius che è reduce dalla sconfitta con Marsciano e quindi sarà vogliosa di riscatto immediato. Una squadra contro cui servirà la migliore Ariete e non certo la squadra insicura e fallosa delle ultime due uscite.