Pallavolo. Caso Fipav, Baracchi: "Sentenza stupisce»

Sembra ben lontana dall’essere conclusa la vicenda che riguarda gli ultimi due presidenti e consiglieri della Fipav territoriale di Modena, sospesi in massa dopo le note indagini riguardanti i contratti sottoscritti ai collaboratori Elisa Pedroni e Maurizio Marinelli. Dopo la strenua difesa dei colleghi ed ex dirigenti da parte delle società del territorio, anche sui social molto attive, è arrivata la voce autorevole del Comune di Modena, tramite le parole dell’assessora allo Sport Grazia Baracchi (foto), preoccupata e stupita per quanto accaduto, visto il rapporto di estrema fiducia e stima nei confronti dei dirigenti Fipav locali: "Come assessorato abbiamo vissuto da subito con grande preoccupazione questa vicenda – ha raccontato la Baracchi ai microfoni di Trc – perché il rapporto che storicamente abbiamo avuto con la Fipav territoriale è sempre stato di estrema collaborazione, di chiarezza e di trasparenza. Non ci aspettavamo di certo una sentenza così pesante nei confronti dei due presidenti, Gollini e Clò, e nei confronti di tutti i consiglieri che hanno sempre lavorato con energia, entusiasmo, generosità. Con loro abbiamo costruito un rapporto fatto iniziative sulla città, intrapreso un percorso di formazione per tutto il mondo sportivo sul tema riforma dello sport. Accanto a ciò tantissime e belle iniziative, come le premiazioni in piazza Grande. Il rapporto era estremamente collaborativo, per questo siamo stupiti e preoccupati per la sentenza Fipav Nazionale".