Pallavolo femminile. Il Cus Under 18 supera Capolona ed è campione

Le ragazze del Cus Siena A Under 18 di Matteo Castagnini si sono laureate campionesse territoriali 2023-2024. Il titolo è arrivato vincendo per 3-2 a Capolona, in una gara dove, dopo il 3-0 dell’andata, bastava aggiudicarsi due set per avere la meglio. Ma le giovani universitarie dopo oltre due ore di gioco hanno bissato il successo della gara di andata. È il risultato dell’unione di due gruppi vincenti della passata stagione (under 18 e under 16) dal quale è nata la nuova squadra che con lavoro e dedizione ha confermato gli eccellenti risultati già conquistati nel 22/23. Adesso, dopo un breve momento dedicato ai festeggiamenti, la concentrazione sarà rivolta alla fase regionale che inizierà nel mese di marzo. Le ragazze: Elena Cocchia, Giulia Becatti, Livia Capannoli, Maria Lombardini, Caterina Fantini, Claudia Giorgi, Flavia Miserendino, Costanza Nicolosi, Elena Turchi, Viola Francini, Anita Maffei, Alessia, Arrigucci, Matilde Capannoli, Maddalena Cortonese, Costanza Del Bufalo, Sara Fornaro, Irene Sardelli. Lo staff tecnico è guidato da Matteo Castagnini (al settimo successo nei campionati territoriali alla guida del Cus), coadiuvato da Luca Arrigucci e Giuseppe Stasolla.