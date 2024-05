Pallavolo femminile. La Treiese è salita in D

La Treiese Volley riporta Treia sul palcoscenico regionale della pallavolo femminile. La squadra allenata da Roberto Vagni è in festa dal weekend, dopo aver conquistato per la seconda volta nella sua storia la promozione in D. Il traguardo è stato centrato nella finale playoff in casa del Caldarola, in un PalaNardi stracolmo. In virtù del miglior piazzamento nella fase regolare, la Treiese partiva già 1-0 nella serie senza giocare e nella teorica gara2 aveva il match ball per chiudere la serie. Non se l’è lasciato scappare, pure se il blitz 0-3 è stato sudato, ottenuto dopo una partita tiratissima negli ultimi due parziali (23-25 e 22-25). D’altronde si misuravano le più forti della Prima Divisione, squadre con numeri pazzeschi perché la Treiese ha finito con 26 vittorie ed un solo ko, le rivali venivano da 20 successi di fila. Lancioni e Pesaresi si sono divise la palma di top scorer con 11 punti, Baccifava di muro ha siglato l’ultimo punto, Mazzieri è stata l’arma vincente delle rossoblù, col suo ingresso il break che ha "svoltato" il primo set. La rosa della Treiese (foto di Gianluca Brizi): palleggiatrici Serena Baccifava e Angelica Pierucci; opposte Chiara Brizi e Alessandra Mazzieri; schiacciatrici Lucrezia Gentiletti, Marika Lancioni, Viola Ramaccioni, Virginia Urselli; centrali Beatrice Pesaresi, Maila Marchegiani, Eleonora Paglialunga; libero Lucia Morettini e Aurora Pasqualini. Coach: Roberto Vagni; dirigente Andrea Cotica.

Andrea Scoppa