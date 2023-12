Pallavolo femminile. Match dai due volti. Cade la Montesport

Lucky Wind Trevi

LUCKY WIND TREVI: Di Arcangelo 4, Gresta 11, Corradetti 31, Danaila 2, Kraja 6, Casareale 13, Della Giovanpaola 4, Tizi, Tardioli, Mochetti, Mariano, Carini, Natalizia (L1), Sirci (L2). All. Camiolo.

MONTESPORT: Montesport Fi: Casini 17, Bigliazzi 3, Mazzini 8, Para 1, Giubbolini 8, Mezzedimi 22, Maioli 1, Mazzinghi 4, Lazzeri 11, Castellani (L1), Eifelli (L2). All. Becucci.

Arbitri: Bocca e Pilastri di Perugia.

Parziali: 25-21, 25-23, 12-25, 25-27, 15-13.

TREVI – Partita dai due volti per la Montesport che sotto 2-0 riesce a riaprire il match ma poi cede al tie-break. Inizio di partita equilibrato fino al 10-10 poi è Trevi trascinata da Corradetti con la Montesport che sbaglia troppo (19-15). Le ospiti accorciano nel finale (21-19) ma le padrone di casa chiudono 25-21. Nel secondo parziale coach Becucci cambia al centro Lazzeri per Mazzini ma è ancora Trevi a condurre (13-10), poi qualche cambio di Becucci (dentro Mazzini per Bigliazzi) permette il pareggio 13-13 ma Trevi allunga ancora (19-15) e un altro cambio nella Montesport (Maioli per Para) permette di arrivare a 24-22 ma le locali chiudono 25-23. Terzo set equilibrato all’inizio, poi sul 7-7 dentro Mazzinghi per Giubbolini e la Montesport si porta sull’8-10. Grazie a un break di Casini al servizio e coi colpi di Mezzedimi e Mazzinghi le ospiti prendono il largo (8-16) e alla fine Lazzeri in fast sigla il 12-24. Poi è Mezzedimi con un ace a firmare il 12-25. Quarto set giocato sul filo dell’equilibrio fino al punteggio di 12-12 poi Trevi prova a scappare (17-13, 20-15) ma la Montesport ritrova lucidità e pazienza prima riducendo le distanze (22-20), poi pareggiando 22-22 e ai vantaggi Casini con un mani out segna il 25-26 e una doppia permette il 25-27 finale. Nel tie-break partenza sprint della Montesport (1-4) ma Trevi pareggia 4-4. Altro allungo ospite (5-8) che fa ben sperare quando diventa 10-13 ma Trevi passa ripetutamente dal centro e pareggia 13-13 per poi imporsi 15-13.