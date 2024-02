Pallavolo femminile. Montaione Volley inarrestabile. Girone d’andata da incorniciare

Un girone di andata da incorniciare per la squadra di pallavolo femminile Montaione Volley, sponsorizzata da Solettificio Manetti e Allianz Bank, che ha concluso la prima parte del campionato con ottimi risultati. I numeri infatti non mentono e sottolineano la grandezza e la costanza del Montaione Volley che le hanno permesso di posizionarsi al primo posto nel campionato del girone B di seconda divisione del comitato territoriale Fipav di Firenze, composto da 14 squadre. Lo score è quello di 13 partite vinte su 13 disputate, per un totale di 39 punti realizzati e un quoziente set di 7,80, avendo vinto 39 set e perso solo 5, distanziando così la seconda in classifica (Volley Club Le Signe) di 6 punti.

Un rendimento frutto del lavoro e dell’impegno di tutto lo staff tecnico e in particolare del coach Cristiano Ciocchetti e del preparatore atletico Cristian Cannella, entrambi hanno contribuito al miglioramento sia della tecnica individuale che nello sviluppo del gioco collettivo. Questa preparazione unita alla dedizione e alla duttilità delle giocatrici del Montaione Volley hanno fatto sì che si creasse una sorta di binomio perfetto. Il campionato è iniziato lo scorso 7 ottobre 2023 e si concluderà l’11 maggio 2024. La rosa della squadra capitanata da Grazia Manetti è composta da talentuose giocatrici che ricoprono diversi ruoli. Gli schiacciatori sono Lisa Baragli, Giorgia Lazzeri, Diletta Montagni e Allegra Tani. Gli opposti invece Emma Giusti, Giorgia Mezzetti, Alice Mezzetti e Aurora Giovannini. Mentre come centrali si hanno Elena Marzuoli, Matilde Manetti e Beatrice Montagni. Come palleggiatori Grazia Manetti, Ginevra Marrucci. E infine come libero: Desy Bagnoli. L’ottimo rendimento del girone di andata deve portare ancora più entusiasmo per confermarsi anche nel girone di ritorno: come prima gara il Montaione Volley affronterà l’Ariete Prato in trasferta. L’obiettivo finale rimane la qualificazione alla zona play-off (dal secondo al quinto), con l’intenzione comunque di confermare il rendimento del girone di andata e vincere il campionato per la promozione diretta. Il coach Cristiano Ciocchetti ha commentato la prima parte di stagione ritenendosi "estremamente orgoglioso dei progressi che la squadra ha fatto fino ad ora".

"Continueremo a lavorare sodo – ha concluso Ciocchetti – e a mantenere l’impegno per raggiungere e superare i nostri obiettivi nella seconda metà del campionato". Anche Grazia Manetti, capitano della squadra, ha sottolineato la forza del gruppo e il grande rendimento del girone di andata. "Siamo un gruppo molto affiatato, dentro e fuori dallo spogliatoio. Dove non arriva la tecnica e il fisico, possiamo contare sulla nostra grinta e intesa. Da parte di tutte c’è la voglia di continuare a migliorare e vincere, insieme". Un risultato frutto di un lavoro dell’intera società: Carlo Parentini come presidente, Falagiani Alvaro come vice presidente e Francesco Sartini come segretario.