Pallavolo femminile. Rainbow Spezia vince il ’Torneo di Natale’

Approfittando della sosta dei campionati di pallavolo, a Pontremoli si è svolta la prima edizione del ’Torneo di Natale’ organizzato dal Lunigiana Volley, un quadrangolare under 14 femminile che ha visto impegnate la Rainbow Spezia, il Podenzana Tresana e il Santo Stefano più ovviamente il Lunigiana. Vincitore la Rainbow, che al mattino s’è imposta per 2-1 alle padrone di casa, nel pomeriggio nella finale per 2-0 al Podenzana. Agli ordini dei coach Patrik Mucciarelli e Stefano Porcu le spezzine si sono schierate con: Taranto e Izquierdo al palleggio con Posati e Diano in diagonale, Luisetti, Orsini e Toccaceli di banda; Garbini, Giusteschi, Mucciarelli e Porcu al centro; liberi Remaggi e Fontanini.

Non se la sta cavando male nemmeno la seconda squadra della Rainbow, a centroclassifica in 1ª divisione di Levante, come del resto la prima che è quarta nel suo raggruppamento in Serie D.