Pallavolo femminile under 16 regionale. La Cbf Balducci Paoloni in finale. Adesso la sfida con Collemarino

Prosegue la marcia vincente anche della Under 16 della Cbf Balducci Paoloni. Dopo il titolo regionale conquistato dalla Under 18, pure le più giovani arancionere allenate da coach Nicola Bacaloni, già campionesse provinciali, avranno l’opportunità di giocare la finale che assegnerà il titolo marchigiano e che permetterebbe di ottenere il pass per le finali nazionali per lo scudetto di categoria, come sono riuscite le compagne più grandi dell’under 18. Tutto ciò grazie alla vittoria conquistata, nella palestra di Villa Potenza, in opccasione della sfida di semifinale contro la Tris Volley: netto successo per 3-0 (25-20, 25-16, 25-22) per le arancionere e meritata qualificazione all’atto conclusivo.

Obiettivo puntato e massima concentrazione adesso verso la finalissima regionale, in programma domenica alle 17 a Castelbellino, si giocherà su campo neutro, contro la formazione del Collemarino, già incontrata dalle giovani maceratesi nel girone di qualificazione con vittoria in tre set per le arancionere. Sarà, tra l’altro, una replica in versione Under 16 della finalissima regionale Under 18 disputata la scorsa settimana proprio contro le anconetane e vinta per 3-0 dalle maceratesi.

L’aspetto importante è che dal settore giovanile stanno arrivando importanti segnali perché il vivaio è determinante per la formazione maggiore. Da qui si dovranno pescare quelle ragazze che possono entrare a fare parte della rosa della squadra di serie A.

In questi giorni la dirigenza sta lavorando per completare la rosa che affronterà il campionato di A2. La società ha ufficializzato le conferme della centrale Alessia Mazzon, della schiacciatrice Alessia Fiesoli e del libero Giulia Bresciani, ma rimarrà anche la prossima la palleggiatrice Asia Bonelli.