Pallavolo Grosseto, grande soddisfazione. Gaia Giovani allo stage della Nazionale

Una giovane pallavolista maremmana tra le "prescelte" per uno stage di qualificazione nazionale femminile. E’ proprio di ieri la notizia della convocazione per Gaia Giovani (atleta nata nel 2009) per lo stage di qualificazione Nazionale che si svolgerà a Chianciano Terme, in provincia di Siena, dal 5 al 7 di maggio.

Le atlete sono state convocate su segnalazione del direttore tecnico, il professore Marco Mencarelli: ci sono 24 ragazze provenienti da tutta Italia e tra queste c’è anche la giovane giocatirce della Pallavolo Grosseto.

"Grande soddisfazione per la nostra società – dice il presidente Andrea Tinacci – che, oltre ad augurare un grosso in bocca al lupo a Gaia, ringrazia tutti i propri allenatori e dirigenti perchè è grazie a loro se all’interno del nostro sodalizio nascono e crescono talenti. L’ottimo lavoro svolto porta a queste soddisfazioni che non è altro che la perseveranza in quello in cui crediamo e cioè la valorizzazione dell’Atleta e del suo percorso sportivo-sociale".