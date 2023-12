Pallavolo. La Sacrata festeggia patron Capozucca, da 30 anni alla presidenza del club civitanovese

Festa a sorpresa ma doverosa quella che la Sacrata ha fatto a Giammario Capozucca, presidente del club di pallavolo civitanovese. Doverosa perché in questa stagione agonistica ricorre il 30° anno di presidenza. Un esempio di longevità raro pure nel mondo dello sport che sta diventando forse sempre più fonte di stress a livello dirigenziale. Membri del club, staff tecnico e giocatrici si sono ritrovate da Hops! per la cena natalizia, presenti pure i vertici dell’Amministrazione comunale cittadina. Ad un certo punto è stato proiettato un video, appunto il regalo a sorpresa. Sì perché all’interno vi erano foto del passato, saluti di altri presidenti e ricordi di tanti allenatori che hanno reso prestigiosa la storia della Sacrata, nonché giocatrici dell’epopea gloriosa in A2 (con sponsor Fornarina) e che hanno fatto la storia di uno dei 6 club delle Marche attivo da più di mezzo secolo. E, ciliegina sulla torta, il saluto finale alla società da parte di Daniele Lavia, lo schiacciatore di Trento campione d’Italia e della Nazionale campione del mondo. Un video bello, emozionante, che ha commosso Capozucca e non solo lui. Dopo la sosta natalizia la Sacrata riprenderà l’ attività a pieno regime. Nel 2018 rinunciò alla ribalta nazionale della B2 per ripartire dalle basi, il settore giovanile, e ora il club conta 140 tesserate.

Andrea Scoppa