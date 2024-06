Pallavolo. L’Emma Villas piazza un altro colpo: ecco Victorio Ceban: "Speravo che si concretizzasse la trattativa con Siena»

Prosegue la costruzione del roster in casa Emma Villas. Ieri la società biancoblu ha ufficializzato la firma del giovane centrale Victorio Ceban (nella foto), decima operazione dopo gli arrivi di Randazzo, Rossi, Nelli, Cattaneo e Melato e le conferme di Nevot, Bonami, Coser e Trillini. Il centrale, classe 2001, nato a Ferrara, è stato protagonista di una buona stagione con la maglia di Castellana Grotte: ha messo insieme 212 punti, chiudendo l’annata con il 60,6% in attacco. Ha totalizzato 72 murate vincenti, per una media di 0,73 a set; questo numero lo proietta sul podio dei giocatori con il maggior numero di muri vincenti nello scorso campionato, in terza posizione. Guardando all’indice statistico di rendimento Ceban è risultato il settimo miglior centrale dello scorso campionato di serie A2. Per lui la prossima sarà la quarta stagione in A2, dopo quelle di Mondovì, Ravenna e Castellana Grotte.

"Speravo che si concretizzasse la trattativa con Siena, e così è stato – sono le prime parole di Ceban –. So che la società ambisce sempre a raggiungere traguardi importanti, quando da avversario te la ritrovi di fronte sai sempre che sarà complicato fare risultato. Inoltre Siena è una città splendida e si gioca in un palazzetto grande, bello e storico. In questo mercato è stato allestito un roster importante, sono contento di farvi parte". Ceban arriva fiducioso dopo una buona annata a livello personale in Puglia. "Per quanto mi riguarda – conclude – nell’ultimo campionato ho messo insieme buoni numeri, anche se sono triste per come il campionato è finito per la squadra. Sento comunque di essere cresciuto tanto, e spero di continuare a farlo qui. Tutti parlano bene di coach Graziosi, sono certo che potrò migliorare ancora. Sto continuando ad allenarmi anche in estate, farò anche del beach volley per poter essere già pronto quando comincerà la preparazione pre-campionato".

g.d.l.