Pallavolo, l’ultima di regular. Savino in difesa del 2° posto. Il Bisonte per chiudere al meglio

Oggi, inizio alle 17, si gioca l’ultima giornata della regular season di A/1. Il Bisonte Firenze affronterà a Palazzo Wanny (diretta su Sky Sport Uno e sulla piattaforma vbtv) Cuneo in una partita difficile poiché se la squadra di Parisi, già salva col decimo posto, ha solo l’obiettivo di chiudere al meglio davanti al suo pubblico una tranquilla stagione, quella piemontese, terzultima a pari punti col Bergamo, è invece alla caccia disperata di punti salvezza.

Il Bisonte sarà privo della palleggiatrice Ilaria Battistoni che la scorsa settimana contro Milano si è procurata la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio sinistro; al suo posto giocherà Beatrice Agrifoglio. "Vogliamo finire bene questo campionato – ha detto Parisi –, lo dobbiamo fare per noi, per il lavoro che abbiamo fatto quest’anno, per Ilaria a cui faccio un grande in bocca al lupo e per i nostri tifosi".

La Savino Del Bene Scandicci sarà invece impegnata a Treviglio (diretta su Vbtv) contro il Volley Bergamo 1991 per difendere il secondo posto (alle spalle di Conegliano) dall’attacco di Milano (in trasferta con Vallefoglia), terzo a -1, e garantirsi così la miglior posizione nella griglia play-off. Ma, come Il Bisonte, anche Scandicci troverà una squadra - penultima - affamata di punti per non retrocedere. Assente fra le biancoblù la schiacciatrice Francesca Villani che nei giorni scorsi è stata operata al menisco del ginocchio destro; al suo posto dal KS Palac Bydgoszcz è arrivata la ventisettenne polacca Pola Honorata Nowakowska. "Andiamo a sfidare Bergamo – le parole di Barbolini - per bissare il secondo posto dello scorso anno, anche se non sarà facile; loro si giocheranno il tutto per tutto contro di noi per cui penso che sarà una bella partita, molto stimolante, in cui dovremo giocare come stiamo facendo adesso e magari fare anche qualcosa in più".

