Pallavolo Maschile. Casinalbo fa già festa. È promossa in Serie C

Con un netto 3-0 (25/15 25/17 25/7) sul malcapitato FB Soliera, la Bulloneria Emiliana PGS Fides Casinalbo ha centrato la promozione in Serie C di pallavolo maschile con tre turni d’anticipo: la formazione casinalbese corona così un torneo tutto giocato in testa, una marcia trionfale di 22 vittorie su 23 gare, mai veramente in discussione. I ragazzi di Samuel Lugli tornano così in C, da cui erano immeritatamente retrocessi al termine di sfortunati playoff, dopo una sola stagione. Una notizia significativa per il volley locale, perché rappresenta la prima promozione stagionale di una serie che come ogni anno avrà ora inizio.