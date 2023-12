Pallavolo: nel campionato di prima divisione femminile ligure le lunigianesi si confermano in vetta. La capolista Podenzana Tresana supera agevolmente l’ostacolo Futura Ceparana

Futura ceparana

0

Podenzana Tresana

3

FUTURA CEPARANA: Cella 0, Signorello 0, Villa 3, Tognini 3, Meroni 9, Bambini 3, Terribili 0, Rolla 0, libero Galli; n.e. Tommasina, Novello, Scipione, Carbone. All. Sidoti.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Barbieri 2, Cariulo 3, Bacchini 15, Giannoni F. 0., Allegretto 11, Esposito 3, Leonardi 16, Boricean 3, Giannoni V. 0, libero Bruno; n.e. Giubilato. All. Saccomani.

Arbitro: Pantani.

Parziali: 1425 (20’), 1225 (21’), 22-25 (25’) per una durata compelssiva di un’ora e 6 minuti.

CEPARANA – La capollista Podenzana Tresana si aggiudica in tutta disinvoltura il posticipo della 5ª giornata del girone levantese del campionato di Prima Divisione ligure, battendo per tre a tero le padrone di casa del Futura ceparana. Per la cronaca rossoblù con capitan Barbieri al palleggio e Bacchini opposto, al centro Allegretto ed Esposito, di banda Leonardi e Boricean; a un certo punto è entrata ad alzare Cariulo e Barbiero s’è alternata fra la diagonale e l’ala.

Questi gli altri risultati della 5ª giornata: Avis Casarza Ligure-Vdm Spezia 2005 0-3, Colombiera Project Ameglia-Admo Lavagna 3-0, Elsel La Spezia-Psm Rapallo 3-0 e Pro Recco-Rainbow Sp 1-3 (posticipata al 28012024 Zephyr Valdimagra-Sestri Levante).

Classifica: Podenzana Tresana ed Elsel punti 14, Zephyr e Colombiera 12, Sestri L. 10, Rainbow e Psm 5, Futura Ceparana e Admo 4, Vdm Spezia 3, Avis Casarza 1, Pro Recco 0.