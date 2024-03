Pallavolo Prima divisione. Libertas Pietriccio prima nel suo girone. Ora scontro con il Levane per la Serie D

La Libertas Pietriccio (nella foto) vince il suo girone nel campionato di prima divisione di pallavolo femminile e si qualifica per la finale che vale la promozione in serie D. Ben 15 le vittorie su 16 gare giocate! Ora è previsto lo scontro diretto con la prima classificata dell’altro girone, il Green Volley Levane, con gare di andata e ritorno (ed eventuale spareggio). La perdente avrà tuttavia una seconda chance, potendo affrontare la vincente dei playoff. Mister Pasquale Colaianni sottolinea: "Il percorso fatto finora è frutto di un accurato lavoro quotidiano, supportato dal prezioso lavoro del nostro preparatore atletico Leopoldo Astuto, ma soprattutto della serietà e costanza delle atlete che compongono la rosa. Sono fiero di tutte loro!". "Grande soddisfazione per i risultati finora conseguiti – aggiunge il presidente Cesare Scali – ma ora occorre l’ultimo sforzo per arrivare alla prestigiosa promozione in serie D".

Giuseppe Stefanachi