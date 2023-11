Pallavolo. Rubicone in Volley, rotto il ghiaccio. A Ravenna arriva la prima vittoria

Con la gara del campionato di B1 femminile tra Volley Club Cesena-Pontedera rinviata a causa dell’alluvione che ha colpito la Toscana, lo scorso fine settimana è stata protagonista la squadra maschile del Rubicone in Volley (foto), che ha conquistato la sua prima vittoria stagionale nel torneo di B contro la Pietro Pezzi Ravenna, sconfitta in casa al tiebreak (19-25; 25-21; 25-16; 23-25; 12-15) La squadra di De Marco, pur a fasi alterne, ha disputato una bella gara mettendoci tanto cuore e credendo sempre nella vittoria anche quando era sotto 2 set a 1 e col punteggio del quarto che diceva 20-17 per Ravenna.

Gherardi ha gestito bene il gioco coinvolgendo i centrali che, in attacco, hanno risposto presente soprattutto Nori. In evidenza anche Procelli con 8 muri punto, 4 dei quali nel solo quarto set. Le bande hanno tenuto bene per tutta la gara con Marini andato spesso a punto nella gestione di palloni sporchi. Aldini ha ricevuto con un ottimo 74% dando pure un buon contributo in attacco. Anche Carlini, seppur discontinuo, ha ricevuto con un buon 62% facendosi trovare pronto in difesa sulle linee d’attacco ravennati. Occhipinti partito col freno a mano tirato è riuscito a entrare in ritmo dando un contributo importante per la vittoria finale.

Si è deciso al quinto set: la squadra di De Marco parte con una ‘magia’ a una mano di Gherardi per Occhipinti, 3-4. Un ‘mani fuori’ di Aldini dopo la bella difesa di Marini e un gran primo tempo di Nori portano i gialloblù avanti al cambio campo (5-8). Ravenna torna a -1, ma il Rubicone ricostruisce il cuscinetto (7-11), dimostrandosi solido mentalmente nella fase più delicata: il punto finale lo timbra Nori. La prossima gara è la trasferta a Loreto domenica alle 17.

Sconfitta la squadra femminile del Rubicone in Volley 1-3 contro Csrc Portuali Pallavolo Ravenna. La compagine gialloblù è ultima a zero punti dopo 4 gare.

